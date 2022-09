Ladies European Tour - Savannah De Bock commence avec une 21e place à Deauville

Savannah De Bock, 16 ans, a réussi un excellent premier tour en 69 coups, deux sous le par, à l'Open de France féminin de golf, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 325.000 euros, jeudi, sur le parcours de Barrière à Deauville.De Bock, 59e au classement mondial amateur, a réussi trois birdies pour un bogey. La championne d'Europe amateurs occupe la 21e place à quatre coups de l'Anglaise Meghan MacLaren, de la Marocaine Ines Laklalech et de la Française Nastasia Nadaud. Manon De Roey, quatrième au classement du Ladies European Tour, n'a pas fait mieux qu'un tour en 74 coups après quatre bogeys et un seul birdie. Cela la place au 77e rang. (Belga)