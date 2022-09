Mathieu Van Der Poel et Ceylin Alvarado conduiront Alpecin-Deceuninck en cyclocross

L'équipe Alpecin-Deceuninck a annoncé jeudi au siège de son sponsor-titre Deceuninck à Hooglede sa composition pour la saison hivernale 2022-2023 de cyclocross.

La formation sera conduite par le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui, après le championnat du monde sur route de Wollongong (Aus), prendra le repos nécessaire avant de se lancer dans la saison hivernale. "Je prendrai du plaisir dans plusieurs cyclocross et le championnat du monde du 29 janvier 2023 de Hoogerheide, aux Pays-Bas, sera l'objectif principal", a expliqué le récent vainqueur du Grand Prix de Wallonie, qui a porté le maillot arc-en-ciel de cyclocross en 2015, 2019, 2020 et 2021. L'équipe masculine des élites est complétée par le Néerlandais David Van Der Poel (31 ans), les Belges Toon Vandebosch (23 ans) et Niels Vandeputte (21 ans); chez les espoirs, on retrouve Jente Michiels (19 ans), vice-champion de Belgique U23, et Ryan Cortjens (21 ans). Les Néerlandaises Puck Pieterse (20 ans), championne du monde U23 en titre, et Ceylin Del Carmen Alvarado (24 ans), championne du monde en 2020, composent le volet féminin de la formation. (Belga)