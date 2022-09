Météo - Quelques averses éparses sous un ciel très nuageux

Le ciel sera variable à souvent très nuageux avec quelques averses par endroits jeudi. Ces averses resteront assez faibles et ne concerneront pas toutes les régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 14°C en Hautes-Fagnes et 18 voire 19°C en plaine. Le vent sera deviendra modéré et à la Côte modéré à temporairement assez fort de nord-nord-ouest.Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité sera variable l'une ou l'autre averse restera possible localement mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Par moments, quelques larges éclaircies feront leur apparition. En Ardenne, de la brume ou quelques bancs de brouillard pourront se former. Les minima seront compris entre localement 5°C en Haute Ardenne et 17°C en bord de mer. Le vent sera faible à parfois modéré dans les terres de secteur ouest à nord-ouest. En bord de mer, le vent sera assez fort à fort de nord-ouest. Vendredi, le temps sera variable et partiellement à très nuageux avec des averses en provenance de la mer du Nord. Ces averses pourront localement être intenses et accompagnées de grésil ou de quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 10°C en Hautes-Fagnes et 15 ou 16°C en Flandre. Le vent sera modéré, assez fort à fort à la mer, de nord-ouest. Sur l'ouest, des rafales de 50 à 60 km/h sont possibles. Samedi, le temps restera variable avec de nombreux nuages accompagnés d'averses ou de périodes de pluie depuis la mer du Nord. Les maxima atteindront environ 10°C en Haute Ardenne et 15°C en plaine. Le vent sera modéré dans les terres, assez fort à fort à la mer, de nord-ouest. (Belga)