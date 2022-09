Parlement wallon: le greffier suspendu pour 6 mois avec effet immédiat, confirme le Bureau

Le Bureau du Parlement de Wallonie, qui s'est à nouveau réuni ce jeudi matin afin d'examiner le cas du greffier de l'assemblée, Frédéric Janssens, a pris la décision de le suspendre avec effet immédiat pour une durée de 6 mois, "dans l'intérêt du service", a confirmé le Bureau au terme de sa réunion.

"Le Bureau a également décidé que sa première action serait d'organiser une rencontre avec le conseil du personnel de manière à établir un programme de consultations. Dans l'évolution du dossier, le Bureau examine la possibilité de se faire accompagner d'un organe extérieur pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés", ajoute-t-il. "Le Bureau souhaite réitérer sa volonté de servir le Parlement dans un climat social apaisé et serein. Il encourage chaque membre du personnel à s'exprimer et réaffirme à l'ensemble de celui-ci sa confiance pour assurer les tâches qui lui sont confiées", avait-il par ailleurs assuré au personnel du greffe un peu plus tôt dans la journée. "Le Bureau espère que ces premières mesures participeront à apaiser le climat au sein du greffe et entend poursuivre la réflexion sur les réformes à adopter, tant au niveau du climat social que dans la gestion du Parlement", avait-il ajouté. "La situation n'était plus tenable, ni pour le greffier, ni pour les agents", a de son côté commenté Jean-Claude Marcourt, le président du parlement et du Bureau. "Il y a un ressenti de la part du personnel qui ne s'est jamais exprimé officiellement. J'ose croire que cette mesure forte permettra de libérer la parole et de mettre les choses à plat. Notre message est clair: nous voulons qu'une nouvelle page s'écrive", a-t-il conclu. (Belga)