Argentine: la vice-présidente "vivante grâce à Dieu et la Vierge Marie", réagit Kirchner

La vice-présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner, qui a échappé à un attentat contre sa personne début septembre, est "vivante grâce à Dieu et à la Vierge Marie", a-t-elle réagi pour la première fois depuis l'attaque, lors d'une rencontre avec des prêtres et des nonnes jeudi (heure locale), citée par le média public britannique BBC.

Alors que Mme Kirchner se mêlait à des partisans rassemblés devant son domicile le 1er septembre, un homme de 35 ans avait pointé un pistolet à un mètre environ de la tête de l'ex-cheffe de l'État (2007-2015). Pour une raison inconnue, aucun coup n'est parti alors que l'arme, chargée, a bien été actionnée. Son assaillant présumé, le Brésilien Fernando Sabag Montiel, avait été maîtrisé sur place. Tout comme sa compagne Brenda Uliarte, arrêtée trois jours plus tard, il a été formellement inculpé de tentative d'"homicide aggravé" avec préméditation et placé en détention provisoire. Ils nient tous deux toute implication. L'enquête tente encore de lever le voile sur les motivations de cette attaque, qualifiée par le président argentin Alberto Fernández d'"incident le plus grave depuis le retour de la démocratie" en 1983. Figure clivante de la politique nationale, Cristina Fernández de Kirchner est très populaire parmi ses sympathisants de la gauche péroniste mais est poursuivie pour fraude et corruption. Le 22 août, l'accusation a requis contre elle une peine de 12 ans de prison et une inéligibilité à vie, dans ce procès qui porte sur des attributions de marchés publics dans son fief de Santa Cruz (sud), pendant ses deux mandats présidentiels. Avant de devenir vice-présidente en 2019, Mme Kirchner a présidé la République argentine de 2007 à 2015, prenant la suite de son époux Néstor Kirchner, à la tête de l'État de 2003 à 2007. (Belga)