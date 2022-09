Badminton: Tête de série N.1, Lianne Tan éliminée en quarts de finale à Louvain

Lianne Tan n'est pas parvenue à se qualifier pour le dernier carré des Internationaux de Belgique de badminton, vendredi à Louvain. La badiste de Bilzen était la dernière Belge encore en lice sur les courts du Sportoase.

Tan, 36e joueuse mondiale et tête de série N.1 du tournoi, a été battue en deux sets par la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen, 54e au classement mondial et tête de série N.5. La partie, longue de 43 minutes, s'est ponctuée sur le score de 24-22 et 21-12. Seconde Belge présente dans le tableau final, Clara Lassaux (BWF 156) a été éliminée jeudi au 1er tour par la Suédoise Edith Urell (BWF 147), victorieuse 19-21, 21-19, 21-12. En simple messieurs, le parcours de Julien Caraggi (BWF 94) s'est arrêté jeudi au deuxième tour. Caraggi s'est imposé 21-14, 21-17 face au Slovaque Milan Dratva (BWF 124) avant de s'incliner 21-19, 21-8 face au Néerlandais Joran Kweekel (BWF 82). (Belga)