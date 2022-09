Deux voleurs de GSM interpellés à Bruxelles dans la nuit de mercredi à jeudi

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a appréhendé, dans la nuit de mercredi à jeudi, deux voleurs de GSM qui cherchaient des victimes potentielles dans la rue, après la fermeture des bars. Ces individus étaient observés depuis un moment par la patrouille lorsqu'ils ont été interpellés en flagrant délit.Les deux hommes ont été appréhendés après un vol de GSM, Impasse de la Fidélité à Bruxelles. Ceux-ci étaient observés attentivement par des inspecteurs de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui les ont pris en flagrant délit, selon un communiqué de la zone vendredi. Les inspecteurs ont observé une première tentative de vol qui a échoué. Peu de temps après, ils ont vu le duo se rapprocher d'un jeune homme. L'un des deux suspects a saisi la victime par la taille et l'a soulevée, tandis que l'autre fouillait ses poches pour en sortir un GSM. À ce moment-là, les policiers ont décidé d'intervenir. L'un des suspects a tenté de leur porter un coup de bouteille et a refusé d'obtempérer. Il a finalement pu être interpellé. Après une brève course-poursuite à pied, son complice a également été rattrapé par la patrouille. Les deux suspects ont ensuite été transférés au commissariat pour audition, et le GSM volé a pu être restitué à son propriétaire, bien qu'il ait été endommagé. (Belga)