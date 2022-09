Documents saisis chez Trump: un expert indépendant nommé

Un expert indépendant, magistrat fédéral, est désormais chargé de passer en revue les milliers de documents saisis début août au domicile de Donald Trump, a tranché jeudi une juge, confirmant par ailleurs une décision limitant leur accès par les enquêteurs.Le milliardaire républicain avait réclamé à la justice de nommer une tierce partie indépendante pour examiner les papiers saisis lors de la perquisition du 8 août, spectaculaire et inédite pour un ancien président. Les enquêteurs fédéraux à l'origine de cette opération de police soupçonnent M. Trump d'avoir gardé chez lui des documents top secret. Lundi, le ministère américain de la Justice avait dit accepter l'un des noms proposés par les avocats de M. Trump, et la juge de Floride Aileen Cannon a confirmé jeudi soir le nom de cet expert indépendant. Il s'agit de Raymond Dearie, 78 ans, juge fédéral de New York partiellement à la retraite. Il est désormais chargé de déterminer si certains documents saisis pourraient être rendus à M. Trump ou être classés "confidentiels" - et ne seraient donc pas utilisables dans les enquêtes le visant. Mme Cannon, que M. Trump avait lui-même nommée en 2020, a également, jeudi, confirmé une précédente décision contestée par le ministère de la Justice. Elle avait, la semaine passée, bloqué l'utilisation de l'ensemble des documents saisis lors de la perquisition tant que l'expert indépendant ne se serait pas prononcé. Le ministère demandait à pouvoir accéder à au moins certains d'entre eux, une centaine, classifiés. La juge a rejeté jeudi cette requête. (Belga)