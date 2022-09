Les Belges à l'étranger - Dendoncker fait ses débuts pour Aston Villa qui prend les trois points face à Southampton

Vendredi soir, plusieurs Belges foulaient les pelouses européennes. Parmi ceux-ci, Leander Dendoncker a fait ses débuts avec Aston Villa, qui s'est imposé contre Southampton, 1-0.En Premier League, Aston Villa s'est imposé 1-0 face à Southampton, à l'occasion de la 8e journée de Premier League. Dans le premier match disputé dans l'élite du football anglais depuis le décès de la reine Elizabeth II, Ramsey a inscrit l'unique but peu avant la mi-temps (41e). Arrivé cet été de Wolverhampton, Leander Dendoncker a porté pour la première fois le maillot de Villa en montant au jeu à la 67e minute à la place du buteur. Aston Villa recolle à Southampton grâce à ce résultat. Les deux équipes sont à égalité de points avec 7 unités chacune à la 11e place. Dodi Lukebakio était titulaire pour le Hertha Berlin, qui a fait match nul sur le terrain de Mayence, 1-1, pour la 7e journée de Bundesliga. Tousart a ouvert la marque pour le Hertha (30e), mais Caci a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+4). Lukebakio, titulaire lors de chaque rencontre depuis son retour de Wolfsbourg et auteur de deux buts en championnat, a été remplacé à la 72e minute après avoir écopé d'un carton jaune (58e). Le Hertha, avec 6 points, est 12e de Bundesliga tandis que Mayence, 6e, compte 5 points de plus. Utrecht et Nimègue se sont quittés sur un nul blanc, 0-0, après leur match comptant pour la 7e journée d'Eredivisie. Othman Boussaid pour Utrecht et Landry Dimata pour le NEC étaient tous les deux titulaires. Le premier a disputé toute la rencontre, prenant une carte jaune en fin de match (90e), tandis que le second a été remplacé à la 86e minute. Utrecht (9 points), devance Nimègue d'une unité. Les deux clubs sont 8e et 10e d'Eredivisie. (Belga)