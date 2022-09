Actions de nettoyage collectif ce samedi à l'occasion du 5e World Cleanup Day

Des actions de nettoyage collectif seront organisées ce samedi aux quatre coins de la Belgique à l'occasion de la cinquième édition du World Cleanup Day.Une quarantaine d'évènements sont prévus dans les grandes villes du pays, dont Bruxelles, Liège, Anvers et Gand, comme dans d'autres localités, dont Frasnes-lez-Anvaing dans le Hainaut ou à Grand-Bigard en périphérie bruxelloise. Dans la capitale, Manneken Pis se joindra à l'effort collectif en revêtant un costume spécialement conçu pour l'occasion. La Ville de Bruxelles invite en effet les citoyens à accompagner les balayeurs de rue dans leur tournée de nettoyage entre 11h00 et 16h00. Plusieurs collectes citoyennes seront également organisées à Ixelles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek et Neder-Over-Heembeek. Il s'agit de la cinquième édition du World Cleanup Day. En 2021, plus de 8,5 millions de citoyens avaient pris part à cette action de ramassage de déchets dans 191 pays, récoltant 33 millions de kg de déchets. (Belga)