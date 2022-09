Barry Baltus prolonge en Moto2 de deux saisons chez RW Racing

Barry Baltus continuera de piloter une Kalex en Moto2 chez RW Racing GP. Le Warétois, 18 ans, a paraphé un contrat de deux ans en faveur de l'écurie néerlandaise, a annoncé son management samedi.

Baltus pointe à la 20e place du championnat pour sa deuxième saison dans l'antichambre de la MotoGP et a signé, au GP du Portugal, son meilleur résultat en terminant 9e. "C'est l'endroit idéal pour continuer à progresser", a dit le Belge, cité par son management. "Je compte encore évoluer de façon significative les saisons prochaines et pouvoir le faire au sein de RW Racing GP, c'est vraiment un plus." "Barry a montré son potentiel et sa détermination au cours des 2 dernières années", a dit Jarno Janssen, manager de RW Racing. "N'ayant encore que 18 ans, nous ne pouvons pas oublier qu'il est encore dans sa phase initiale pour devenir un pilote de haut niveau. La saison prochaine, nous chercherons à nous améliorer dans toutes les parties de notre structure afin de franchir une nouvelle étape." Vendredi, Barry Baltus a signé le 22e temps lors de la 2e séance d'essais libres au Grand Prix d'Aragon, sur le circuit Motorland, 15e des 20 rendez-vous de la saison. Le départ de la course est prévu dimanche sur le cop de 12h20. (Belga)