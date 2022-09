Cinq soldats syriens tués dans une frappe israélienne sur Damas

Cinq soldats syriens ont été tués samedi dans des frappes israéliennes près de l'aéroport de Damas, a annoncé l'agence d'Etat syrienne Sana."L'agression a entraîné la mort de cinq soldats et des dégâts matériels", a indiqué Sana, citant une source militaire. Les projectiles sont arrivés "depuis le nord-est du lac de Tibériade, visant l'aéroport et des points au sud de Damas" vers 00H45 (21H45 GMT vendredi), a ajouté cette source. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a affirmé pour sa part que l'attaque avait aussi causé la mort de deux combattants soutenus par l'Iran, en plus des cinq soldats syriens. Selon cette organisation, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources en Syrie, Israël a visé des sites où sont stationnés des combattants soutenus par Téhéran près de l'aéroport de Damas et dans la campagne environnante. Le mois dernier, des frappes israéliennes près de Damas et dans le sud de la province côtière de Tartous avaient tué trois soldats. L'Etat hébreu a par ailleurs attaqué deux fois depuis un mois l'aéroport d'Alep, dans le nord du pays. Et en juin, d'autres frappes sur l'aéroport de Damas l'avaient mis hors service pendant près de deux semaines. Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël a mené des centaines d'attaques contre son voisin, visant les troupes du gouvernement et de ses alliés du Hezbollah soutenus par l'Iran. Israël confirme rarement des frappes individuelles, mais a reconnu en avoir mené des centaines. L'Etat hébreu les justifie par la nécessité d'empêcher son ennemi iranien de se renforcer à ses frontières. (Belga)