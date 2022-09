Coupe Davis - David Goffin se joue de Benjamin Bonzi et égalise pour la Belgique contre la France

David Goffin (ATP 62) a battu Benjamin Bonzi (ATP 53) 6-3, 5-7, 6-3 en 2 heures et 18 minutes, samedi, à Hambourg dans le deuxième match de la dernière journée de la Coupe Davis. La Belgique et la France sont désormais à égalité une victoire partout.

Dans le premier set, Goffin perdait son service dans le troisième jeu, mais débreakait aussitôt. Il faisait ensuite le break pour mener 4-2 et s'en allait gagner la première manche 6-3. Dans le deuxième set, Goffin faisait le break pour mener 2-1. A 5-4, il pouvait servir pour le gain du match, mais concédait un débreak à Bonzi. Le Français s'adjugeait aussi les deux jeux suivants (5-7) et revenait à une manche partout. Goffin ne se démoralisait pas et prenait le service de son adversaire dès le premier jeu du set décisif. Il réussissait un nouveau break pour mener 4-1. Bonzi revenait à 4-2 dans la foulée puis à 4-3. Mais Goffin ne tremblait pas, s'adjugeait les deux jeux suivants et l'emportait 6-3 sur sa deuxième balle de match. Dans le premier match de la journée, Michael Geerts (ATP 268) a été battu 6-3, 6-3 par Richard Gasquet (ATP 79). Le dernier duel opposera le double belge Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) à la paire formée par Nicolas Mahut (ATP 27 en double) et Arthur Rinderknech (ATP 144 en double). Après ses défaites 3-0 contre l'Australie et 2-1 contre l'Allemagne, la Belgique est déjà éliminée. La France, battue 2-1 tant par l'Allemagne que par l'Australie, n'a aussi plus rien à espérer. Allemands et Australiens s'affronteront dimanche pour la première place du groupe. Les deux premiers de chacun des quatre groupes accèdent à la phase à élimination directe, organisée du 22 au 27 novembre à Malaga. (Belga)