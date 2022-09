Coupe Davis - Goffin: "Ce ne fut pas grandiose, mais je me suis battu jusqu'au bout"

David Goffin (ATP 62) aura été le seul à remporter un point pour la Belgique en deux rencontres de Coupe Davis à Hambourg. Balayé 6-2, 6-2 par l'Australien Alex De Minaur (ATP 22) mardi, le Liégeois, 31 ans, a battu 3-6, 7-6 (9/7) 6-3 l'Allemand Oscar Otte (ATP 52) dans le simple entre les deux n°1 vendredi. Mais non sans avoir dû sauver deux balles de match, à 6-5 et à 7-6 dans le tie-break du deuxième set."Ce fut un vrai match épique de Coupe Davis", a-t-il confié après sa victoire. "Ce ne fut pas grandiose, mais je me suis battu jusqu'au bout. Lorsque vous êtes si près de la défaite et de l'élimination, vous parvenez malgré la pression à encore trouver les ressources nécessaires pour sauver des balles de match et renverser la situation. Mon troisième set était d'ailleurs plutôt bon." Il s'agit de la première victoire en cinq matches pour David Goffin, qui avait connu une tournée estivale sur dur catastrophique après son accession en quart de finale à Wimbledon. Le n°1 belge espère dès lors qu'elle lui permettra de retrouver des couleurs alors qu'il disputera la semaine prochaine le tournoi ATP 250 de Metz, où il s'est imposé en 2014. "Ce genre de victoire peut faire du bien au moral", a-t-il poursuivi. "Cela signifie que mon tennis est toujours là. Je dois simplement croire en mes capacités. Même quand on traverse une période difficile, il y a toujours moyen de s'en sortir?" (Belga)