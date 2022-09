Coupe Davis - Van Herck, après la défaite contre l'Allemagne: "Très fier de la réaction de l'équipe"

La Coupe Davis anno 2022 est donc terminée pour la Belgique depuis vendredi soir. À Hambourg, au terme d'une rencontre riche en émotions, David Goffin, Zizou Bergs, Sander Gillé et Joran Vliegen se sont inclinés 2-1 contre l'Allemagne au tie-break du troisième set du double décisif pour subir leur deuxième défaite du groupe C après celle 3-0 mardi contre l'Australie."Je suis très heureux et fier de la réaction de l'équipe après la rencontre décevante de mardi", a confié, abattu, le capitaine Johan Van Herck à l'issue des débats. "Aujourd'hui, nous fûmes à nouveau à notre niveau, peut-être pas toujours avec notre meilleur tennis, mais certainement sur le plan de l'attitude. La manière dont nous perdons est dure à encaisser et fait donc très mal. Cela dit, nous avons montré contre l'Allemagne que nous possédons encore de bons joueurs et que nous avons des qualités. Quand on voit la manière dont Zizou a joué, dont David s'est battu et dont Sander et Joran ont haussé leur niveau, nous pouvons avoir foi en l'avenir." Les plus déçus dans l'aventure étaient d'ailleurs les Limbourgeois Gillé et Vliegen, qui ont mené 5-2 dans le tie-break du troisième set du double décisif contre le duo Kevin Krawietz, double vainqueur de Roland-Garros, et Tim Puetz. Sans parvenir à conclure. "Cette défaite est à l'image de notre saison, où nous n'avons pas été en veine", soupira Sander Gillé. "Mais en même temps, je tiens à rester positif, car nous avons vraiment montré la meilleure version de nous-mêmes lors de ce match." (Belga)