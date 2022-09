De plus en plus de jeunes se lancent dans une profession libérale

Plus de 78.000 jeunes de moins de 35 ans ont lancé une activité principale ou complémentaire dans les professions libérales entre 2017 et 2021 et leur nombre augmente d'année en année, rapporte samedi un rapport du prestataire de services RH Acerta qui se base sur les derniers chiffres de l'Inasti (l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants). L'augmentation totale s'élève à 33,24% en cinq ans.Selon le rapport, réalisé en collaboration avec l'Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique (UNPLIB) et le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), la hausse est enregistrée dans l'ensemble des professions libérales, que ce soit en activité principale (+35,11%) et en activité complémentaire (+30,93%). "Il peut y avoir des variations d'année en année, mais la tendance générale est à la hausse, ce qui est encourageant pour notre économie", commente Nadine Morren, experte Starters & Indépendants chez Acerta. "On note d'ailleurs une augmentation nette dans toutes les professions libérales de 2020 à 2021. Les crises de ces dernières années ne semblent donc pas trop affecter l'esprit entrepreneurial des Belges." Il existe cependant des disparités selon les secteurs, poursuit l'étude. Les chiffres rapportent notamment une hausse du nombre de jeunes starters dans le domaine paramédical (+29,53% sur cinq ans en activité principale, +25,15% en complémentaire) mais la kinésithérapie dope ces chiffres alors qu'il manque des ostéopathes, des infirmiers et des médecins généralistes. (Belga)