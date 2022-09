Éviter que le voyageur ne subisse l'impact de trains plus chers

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) travaille à des solutions afin d'éviter, dans la mesure du possible, que les voyageurs ne subissent la hausse des tarifs envisagée à la SNCB.

La SNCB souhaite indexer ses tarifs d'une dizaine de pour cent au 1er février 2023, rapportaient samedi L'Echo et De Tijd. En tant que plus gros consommateur d'électricité en Belgique, la compagnie ferroviaire est durement touchée par la hausse des coûts de l'énergie. C'est aussi l'un des plus grands employeurs du pays, qui sera donc confronté à une hausse des salaires. Le ministre de la Mobilité planche sur des solutions, indique son cabinet samedi. Il entend ainsi ramener la TVA à zéro sur les billets de trains. "Les gens doivent ressentir le moins possible l'impact de la situation. Le changement de moyen de transport, de la voiture vers le rail, ne doit pas être compromis." L'objectif est d'arriver au conclave budgétaire fin septembre avec un paquet de mesures. (Belga)