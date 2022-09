Jordan Veretout remplace Boubacar Kamara dans la sélection française en Ligue des Nations

Jordan Veretout a pris la place de Boubacar Kamara, blessé, dans la sélection pour les matchs de l'équipe de France face à l'Autriche et au Danemark, les 22 et 25 septembre prochains en Ligue des Nations. La fédération française de football (FFF) l'a annoncé samedi via un communiqué.

"Touché et remplacé en cours de jeu vendredi soir lors de la rencontre de Premier League anglaise entre son club d'Aston Villa et Southampton, le milieu de terrain international Boubacar Kamara souffre du genou droit", explique la FFF. Il sera remplacé par le milieu de terrain de 29 ans, Jordan Veretout. Le joueur de l'Olympique de Marseille prendra donc la place de Kamara, qui remplaçait lui-même Adrien Rabiot suite à son forfait. La France affrontera l'Autriche le 22 septembre à domicile puis le Danemark le 25 septembre à l'extérieur. Elle devra engranger des points si elle veut assurer son maintien en Ligue A. Après quatre matchs, les Bleus, pourtant tenants du titre, sont derniers du groupe 1 avec seulement 2 points. Le Danemark (9 points) et la première place sont d'ores et déjà hors d'atteinte, mais la Croatie (7 points) et l'Autriche (4 points) sont encore susceptibles de terminer à la dernière place du classement, synonyme de relégation en Ligue B. (Belga)