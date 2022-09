Jupiler Pro League - À 10 pendant une mi-temps, Malines résiste à Louvain et arrache le point du nul

Samedi après-midi, la 9e journée de Jupiler Pro League a vu Malines résister, malgré une mi-temps disputée à dix, contre Louvain pour obtenir le point du nul, 0-0.

La première période a été globalement à l'avantage des Malinois, qui ont été les plus présents aux abords de la surface louvaniste sans pour autant convertir en buts leur domination dans le jeu. Ngoy pensait avoir ouvert le score (16e), mais son but a été annulé pour hors-jeu de même que celui d'Al-Tamari en faveur de Louvain (19e), quelques minutes plus tard. Nikola Storm a tenté de faire la différence sur son flanc gauche, mais il n'a pas su trouver le cadre (28e), et c'est finalement Thorsteinsson qui s'est créée la plus belle opportunité de la mi-temps, pour Louvain, en perçant le long de la ligne de fond avant de tirer à côté du but dans un angle fermé (38e). Le tournant est arrivé peu avant le repos, lorsque Da Cruz s'est fait exclure pour un tacle violent (43e), laissant Malines à 10 pour la deuxième période. En deuxième période, Louvain a tardé à sortir de sa boîte pour exploiter sa supériorité numérique. La première tentative est venue des pieds d'Al Tamari sur une frappe lointaine (58e). La dernière demi-heure était brouillonne, et Malines a résisté aux assauts quelque peu désorganisés d'OHL, bien que la pression se soit faite plus forte en fin de rencontre. Le match haché, notamment par l'exclusion du coach malinois Danny Buijs, n'a pas vu le score évoluer jusqu'au coup de sifflet final synonyme de délivrance pour les hôtes. Louvain, qui réussit un très bon début de saison, est provisoirement 4e avec 17 points, à 2 points du Club de Bruges. Malines est aux portes des playoffs 2, en neuvième position avec 11 points. (Belga)