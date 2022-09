Jupiler Pro League - Après avoir mené de deux buts, le Cercle concède le match nul face à Ostende

Le Cercle de Bruges a fait match nul, 2-2, contre Ostende pour la 9e journée de championnat de Belgique. Les Brugeois ont sacrifié une avance de deux buts en concédant deux pénaltys dans le dernier quart d'heure.

La première période a été quasiment à sens unique, malgré un premier quart d'heure relativement calme. Hubert s'est interposé sur un centre d'Hotic repris par Denkey de l'autre côté du terrain (22e), et une tentative de Van der Bruggen a rebondi sur la ligne de but après avoir frappé la barre transversale (30e). Hubert s'est à nouveau illustré en arrêtant le pénalty botté par Denkey (38e), mais il n'a rien pu faire lorsque le même Denkey a hérité d'un rebond favorable sur le corner consécutif pour débloquer le marquoir (1-0, 38e). Bien servi par Van der Bruggen à l'issue d'un rush d'Hotic sur le flanc droit, Ueda a doublé l'avantage brugeois d'une frappe croisée peu avant le repos (2-0, 44e). En deuxième mi-temps, Ueda à bout portant (52e) et Marcelin oublié au deuxième poteau sur phase arrêtée (61e) auraient pu aggraver la marque, mais le vent a tourné en faveur d'Ostende, d'abord avec un contre conclu par une parade de Majecki devant Berte (60e). Ensuite, le KVO a réussi à marquer sur un pénalty d'abord stoppé par Majecki devant Ambrose mais bien suivi par Sakamoto qui lui a offert un ballon de but (2-1, 76e). Quelques minutes plus tard, Ambrose n'a pas manqué le deuxième pénalty en faveur des Côtiers (2-2, 82e). Les derniers échanges ont été rythmés, avec des percées de part et d'autre, mais sans but pour autant. Le Cercle ne se sort pas de la zone rouge et occupe la 17e place avec 6 points. Ostende est 12e avec 10 points. (Belga)