Jupiler Pro League - Westerlo s'impose au Sporting de Charleroi dans un match à rebondissements

Charleroi s'est finalement incliné face à Westerlo 2-3 (mi-temps: 1-2) pour le compte de la 9e journée du championnat de Belgique de football samedi dans le pays Noir.Les Zèbres avaient réussi à égaliser à la 88e après avoir été mené 0-2 après dix minutes. Une minute plus tard pourtant Westerlo crucifiait Charleroi pour empocher les trois points (2-3). La rencontre avait en effet très mal débuté pour les hommes d'Edward Still avec un but dès la 3e minute pour Westerlo des pieds de Reynolds isolé par le jeune Maxim De Cuyper, 21 ans. Celui-ci ne se faisait pas prier ensuite pour profiter des largesses de la défense zébrée et planter un deuxième but à peine sept minutes plus tard (0-2, 10e). Un bon travail sur la droite de Nkuba qui servait sur plateau Isaac Mbenza (36e) remettait cependant Charleroi dans le sillage de son adversaire (1-2) Les efforts des Carolos pour revenir au score en seconde période ont fini par payer avec une égalisation à deux minutes de la fin sur une tête de Youssouph Badji qui venait de monter au jeu et bien servi par Zorgane à la suite d'un coup de coin (2-2, 88e). Westerlo réagissait pourtant de suite avec un but de Vaesen une minute plus tard à peine offrant la victoire aux Campinois sur une contre-attaque rondement menée (2-3). Kyan Vaesen avait remplacé Nacer Chadli quelques instants auparavant (73e). Au classement, Westerlo (10e) recolle à Charleroi (9e) avec 12 points chacun. (Belga)