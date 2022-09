Jupiler Pro League - Zulte Waregem s'incline lourdement face à Saint-Trond et reste au fond du classement

Zulte Waregem a subi une lourde défaite, 0-3, face à Saint-Trond lors de la 9e journée de championnat de Belgique. Bruno par deux fois (1re et 58e) et Okazaki (50e) ont contribué à la victoire trudonnaire qui enfonce les hommes de Mbaye Leye à la dernière place du classement.

La rencontre a débuté de bien mauvaise manière pour Zulte Waregem, qui a concédé dès la première minute un but de Gianni Bruno, d'un extérieur du pied astucieux au premier poteau sur un corner de Brüls (0-1, 1re). La tâche s'est d'autant plus compliquée lorsque Dani Ramirez a écopé d'une carte rouge pour s'être essuyé les crampons sur son adversaire (18e) alors que le Essevee peinait à montrer le bout de son nez dans le match. Au retour des vestiaires, Koita a offert au public un festival sur son flanc gauche avant de servir sur un plateau Okazaki, qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond des filets à bout portant (0-2, 50e). Quelques minutes plus tard, Lopez s'est jeté avec trop d'entrain dans un tacle dans la surface, provoquant un pénalty que Gianni Bruno a transformé sans problème, dans le petit filet du but de Bossut (0-3, 57e). En fin de rencontre, le rythme a quelque peu baissé entre une équipe de Zulte Waregem résignée et Saint-Trond, satisfait du résultat. Les visiteurs ont encore bénéficié de quelques occasions, pénétrant à plusieurs reprises la surface adverse, mais le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Zulte Waregem est bon dernier de Pro League, avec 5 points en 9 rencontres. Saint-Trond, au contraire, réussit un bon début de saison et occupe provisoirement la 8e place du classement, synonyme de playoffs 2, avec 13 points. (Belga)