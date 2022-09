LPGA Tour - Esther Henseleit et Lilia Vu en tête à Portland

L'Américaine Lilia Vu et l'Allemande Esther Henseleit partagent la tête du Portland Classic, tournoi de golf du circuit LPGA doté de 1,5 million de dollars, après le 2e tour disputé sur le parcours du Columbia Edgewater, vendredi à Portland aux États-Unis.

L'Allemande de 23 ans Henseleit, lauréate pour la 2e fois de sa carrière au Kenya Open plus tôt cette saison, a rendu la très belle carte de 64 (-8) vendredi. Pour y parvenir, elle a réussi la bagatelle de dix birdies et deux bogeys. De son côté, Lilia Vu, lauréate à trois reprises sur le Symetra Tour la saison dernière, a joué 66 vendredi, 6 coups sous le par, après un eagle, cinq birdies et un bogey. Avec 134 coups, le duo compte une longueur d'avance sur l'Espagnole Carlota Ciganda. - Le classement après le 2e tour (par 72) 1. Esther Henseleit (All) 134=70-64 -10, Lilia Vu (USA) 134=68-66; 3. Carlota Ciganda (Esp) 135=69-66; 4. Andrea Lee (USA) 136=72-64, Maja Stark (Suè) 136=69-67, Weiwei Zhang (Chn) 136=69-67, Daniela Darquea (Equ) 136=69-67, Ayaka Furue (Jap) 136=67-69, Hannah Green (Aus) 136=66-70; 10. Paula Reto (AfS) 137=71-66, Ruoning Yin (Chn) 137=70-67, Caroline Inglis (USA) 137=67-70 (Belga)