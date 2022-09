Météo - Des averses sur le nord et l'est, le sud et l'ouest épargnés

Le temps restera variable, samedi, avec de régulières averses, localement accompagnées de quelques coups de tonnerre et de rafales jusqu'à 60 km/h dans l'intérieur du pays et 70 km/h à la Côte. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec et plus lumineux sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 10 et 14 ou 15°C, sous un vent modéré et à la mer assez fort de secteur nord-ouest.Cette nuit, le temps sera souvent nuageux avec de nombreuses averses dans la moitié nord-est du pays. Dans le sud-ouest, il fera pratiquement sec avec de larges éclaircies. Les minima se situeront entre 5 et 10°C dans l'intérieur du pays et autour de 13°C à la Côte. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest et deviendra souvent faible de secteur ouest à sud-ouest. Dimanche, la journée débutera généralement sèche avec encore quelques éclaircies par endroits. Ensuite, la nébulosité augmentera rapidement et quelques averses ou périodes de pluie sont attendues l'après-midi depuis les Pays-Bas. Le long de la frontière française, le temps sera plus sec jusqu'en soirée. Les maxima se situeront entre 10 et 13°C en Ardenne et entre 14 et 16°C ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort l'après-midi et virera de l'ouest au secteur nord-ouest. A la mer, il sera assez fort à fort. Les rafales seront proches de 55 km/h. Lundi, le ciel sera changeant à très nuageux avec quelques ondées même si le temps restera sec dans la plupart des régions. Les températures atteindront des valeurs de 12°C en haute Ardenne et 17 ou localement 18°C dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest. (Belga)