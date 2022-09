Michael Geerts battu par Richard Gasquet, la Belgique menée contre la France

Michael Geerts (ATP 268) a été battu 6-3, 6-3 en 1 heure et 13 minutes par Richard Gasquet (ATP 79) lors du premier match de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe Davis, samedi, à Hambourg. Dans un match qui compte pour du beurre entre deux nations déjà éliminées, la France mène donc 1-0.

Dans le premier set, un break, pour mener 3-1, a suffi à Gasquet, vainqueur de la manche 6-3. Dans le second, le Français a pris le service du Belge à 2-2. Il a conclu la partie 6-3 sur la mise en jeu de Geerts, après avoir manqué ses deux premières balles de match. Geerts, 27 ans, disputait son deuxième match de Coupe Davis. David Goffin (ATP 62) rencontrera Benjamin Bonzi (ATP 53) dans le deuxième match de ce duel. Après ses défaites 3-0 contre l'Australie et 2-1 contre l'Allemagne, la Belgique est déjà éliminée. La France, battue 2-1 tant par l'Allemagne que par l'Australie, n'a aussi plus rien à espérer. Allemands et Australiens s'affronteront dimanche pour la première place du groupe. Les deux premiers de chacun des quatre groupes accèdent à la phase à élimination directe, organisée du 22 au 27 novembre à Malaga. (Belga)