Mondiaux de cyclisme - Champion d'Europe juniors puis espoirs du contre-la-montre, Alec Segaert rêve du podium

Alec Segaert, récent champion d'Europe de la spécialité, va aborder lundi le contre-la-montre espoirs des Mondiaux de cyclisme avec ambition. "Les Mondiaux, c'est naturellement tout autre chose que l'Euro", a toutefois nuancé celui qui vient de lier son avenir avec Lotto-Dstny jusque fin 2025.

Champion d'Europe juniors à Trente en 2021 puis 3e des Mondiaux en 2021, Segaert a réussi à remporter le titre européen début juillet à Sangalhos pour sa première saison chez les espoirs. "Cela ne fait pas de moi le grand favori de ces Mondiaux. J'ai des attentes élevées et vais tout donner pour obtenir le meilleur résultat mais je ne serai pas déçu si cela ne se traduit pas par une médaille d'or", a dit Segaert en conférence de presse vendredi. "L'opposition ici est bien meilleure qu'au Portugal. Plusieurs gars présents ici sont déjà professionnels", a ajouté le Belge de 19 ans, qui ne sait pas très bien se situer par rapport aux autres en raison du manque de compétitions internationales. "Je rêve évidemment d'un podium, ce serait déjà très beau d'y parvenir. Mais si je devais terminer cinquième après avoir tout donné, je m'en contenterai. Il me restera encore trois ans chez les espoirs pour réaliser mon rêve", a-t-il ajouté. Arrivé en Australie le 6 septembre, Segaert a d'abord passé quelques jours avec un ami avant d'être rejoint par ses parents et son frère, qui est aussi son entraîneur. "C'était bénéfique d'arriver si tôt, j'ai pu m'habituer au décalage horaire. J'ai un peu visité lors des premiers jours, où les entraînements ne sont pas trop intenses. J'ai le sentiment d'être bien acclimaté, j'espère que cela va m'avantager." Au grand jeu des pronostics, Segaert a pointé le Norvégien Soren Waerenskjold, l'Allemand Michel Hessmann, le Britannique Leo Hayter et l'Italien Lorenzo Milesi comme ses principaux adversaires. (Belga)