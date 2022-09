Nicolas Colsaerts ne passe pas le cut du tournoi de l'Open d'Italie de golf à Rome

Nicolas Colsaerts ne disputera pas les deux derniers tours de l'Open d'Italie de golf, un rendez-vous du DP World Tour doté de 3 millions d'euros. Le Bruxellois, 121e après deux jours sur les greens du parcours Marco Simone de Guidonia, près de Rome, n'est pas parvenu à passer le cut du tournoi.

Après une journée inaugurale en 75 coups jeudi, Colsaerts était obligé de signer un très beau deuxième tour s'il voulait passer, pour la première fois cette saison, le cut d'un tournoi du principal circuit européen. Le "Belgian Bomber" a bien débuté sa journée de vendredi avec trois birdies et un bogey sur ses quatre premiers trous mais a ensuite enregistré un bogey et deux doubles bogeys, pour deux birdies. Colsaerts, avec une carte de 73 coups (+2), a ponctué son tournoi à la 121e place partagée avec un total de 148 (+6), alors que le cut a été placé à 143 coups. En tête, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a pris les commandes grâce à une deuxième journée ponctuée en 66 coups, soit un de mieux que la veille. Le N.2 mondial possède une marge d'un coup sur l'Anglais Matthew Fitzpatrick, vainqueur du dernier US Open. - Le classement : 1. Rory McIlroy (IdN) 133=67-66 -9; 2. Matthew Fitzpatrick (Ang) 134=65-69; 3. Tom Lewis (Ang) 135=70-65; 4. Victor Perez (Fra) 136=70-66; 5. Tyrrell Hatton (Ang) 137=72-65, Sebastian Garcia Rodriguez (Esp) 137=71-66, Lucas Herbert (Aus) 137=70-67, Jordan Smith (Ang) 137=69-68, Luke Donald (Ang) 137=69-68, Joost Luiten (P-B) 137=66-71; ------ 121. Nicolas Colsaerts (Bel) 148=75-73 (Belga)