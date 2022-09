Pauline Ferrand-Prévot et Samuel Gaze champions du monde en VTT marathon, Frans Claes 60e

La Française Pauline Ferrand-Prévot et le Néo-Zélandais Samuel Gaze ont décroché samedi le titre de champion du monde de VTT marathon à Haderslev au Danemark.

Pour Pauline Ferrand-Prévot, c'est le 3e sacre depuis le début de sa saison après son doublé aux championnats du monde de mountainbike (cross-country) aux Gets. La Rémoise a cette fois été sacrée devant la Britannique Annie Last et la Suissesse Jolanda Neff. La Française ajoute un 15e titre de championne du monde à son palmarès, toutes disciplines confondues. Chez les messieurs, trois semaines après sa fracture à la clavicule, le Néo-Zélandais Samuel Gaze s'est emparé du titre mondial sur la distance marathon (120 km) devant l'Allemand Andreas Seewald et le Danois Simon Andreasse. Deux jours avant son accident dans l'épreuve du cross-country le 28 août, Gaze avait été champion du monde sur la courte distance aux Mondiaux de mountainbke aux Gets. Côté belge, Frans Claes a pris la 60e place. "Mon plus mauvais championnat du monde", a pesté le triple champion de Belgique. Jochen De Vocht, second Belge engagé chez les messieurs, a terminé 88e. (Belga)