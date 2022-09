PGA Tour - Thomas Detry, 16e après deux tours, passe le cut pour l'ouverture de la saison

Thomas Detry a facilement passé le cut du Fortinet Championship, une épreuve du PGA Tour dotée de 7 millions d'euros qui se tient à Napa. Le Bruxellois de 29 ans occupe la 16e place partagée à l'issue de la 2e journée, disputée vendredi en Californie.

Après une première carte de 69 coups lors du premier tour, Detry a rallié le club house après 70 coups vendredi, soit deux en dessous du par. Pour y parvenir, il a réalisé trois birdies, tous lors de la première partie de son parcours, avant d'encaisser un bogey sur le 17e et avant-dernier trou de sa journée. Avec un total de 139 coups (-5), il occupe la 16e place partagée, à sept longueurs de la tête où se situent l'Américain Max Homa, tenant du titre, et l'Anglais Danny Willett. Le duo a deux coups d'avance sur Justin Lower et le Sud-Coréen An Byeong-hun. Le Fortinet Championship marque le début de la saison 2022-2023 sur le PGA Tour. Début septembre, Thomas Detry a obtenu sa carte pour le principal circuit américain de golf, ce qui lui permet de participer aux 44 rendez-vous de la saison. - Le classement après le 2e tour (par 72) : 1. Danny Willett (Ang) 132=68-64 -12, Max Homa (USA) 132=65-67; 3. An Byeong-hun (CdS) 134=66-68, Justin Lower (USA) 134=63-71; 5. Matt Kuchar (USA) 136=68-68, Taylor Moore (Bel) 136=68-68, Sahith Theegala (USA) 67-69; 8. Ben Martin (USA) 137=69-68, Brian Stuard (USA) 137=68-69, Robby Shelton (USA) 137=67-70; ...... 16. Thomas Detry (Bel) 139=69-70 (Belga)