PSA World Tour - Tinne et Nele Gilis en finale de l'Open de Nantes

Tinne Gilis (N.2) et Nele Gilis (N.1) disputeront samedi la finale de l'Open de Nantes de squash, une épreuve du PSA World Tour dotée de 55.000 dollars.

Douzième joueuse du monde, Tinne Gilis, 24 ans, a pris la mesure en demi-finales vendredi de la jeune Egyptienne de 16 ans Fayrouz Aboelkheir (PSA 65) en trois sets - 11-6, 11-3, 12-10 - et 32 minutes de jeu. De son côtyé, Nele Gilis (N.1), 13e mondiale, 26 ans, a dû batailler plus d'une heure et quart (77 minutes) pour venir à bout de la Galloise Tesni Evans (N.3/PSA 20), 29 ans, en cinq sets: 10-12, 11-7, 10-12, 11-3 et11-7. Après le forfait de la Néo-Zélandaise Joelle King (PSA 5), les sœurs Gilis sont les deux premières têtes de série à Nantes. Nele Gilis est tête de série N.1, même si Tinne, sacrée championne d'Europe à Hambourg fin août (en battant sa soeur en finale), est pour la première fois mieux classée que sa sœur au classement mondial. (Belga)