Quatre Belges passent le cut de l'Open du Portugal de golf

Quatre Belges, avec Yente Van Doren, Kristof Ulenaers, Christopher Mivis et James Meyer De Beco, disputeront les deux derniers tours de l'Open du Portugal de golf, tournoi du Challenge Tour doté de 250.000 euros, après la 2e journée disputée vendredi sur le parcours du Royal Obidos à Vau.

L'Anversois Van Doren, surtout actif sur le Pro Golf Tour, 3e circuit européen, occupe la 8e place partagée (-5) après avoir rendu une carte de 70 coups vendredi, deux sous le par, grâce à un eagle, trois birdies et trois bogeys. En tête, l'Allemand Philipp Mejow et l'Anglais Todd Clements sont à trois coups de Van Doren. Désormais 14e, Kristof Ulenaers a fait un bond de 26 places et pointe au 14e rang (-4) après avoir joué 69 vendredi après quatre birdies et un bogey. Christopher Mivis, encore 2e jeudi soir, a glissé en 36e position (-2) après une carte de 74, deux au-dessus du par, causée par trois bogeys pour un seul birdie. James Meyer De Beco, récemment passé professionnel, a lui aussi passé le cut à la faveur d'une carte de 71. Il est dans le par et pointe à la 57e place. De son côté, Jean De Wouters est totalement passé à côté de son deuxième tour en jouant 81 (+9) vendredi. Il termine 125e. - Le classement après le 2e tour (par 72) : 1. Philipp Mejow (All) 136=69-67 -8, Todd Clements (Ang) 136=67-69; 3. Ko Jeong-weon (Fra) 137=71-66; Stuart Manley (PdG) 137=72-65, Nathan Kimsey (Ang) 137=69-68; ....... 8. Yente Van Doren (Bel) 139=69-70; 14. Kristof Ulenaers (Bel) 140=71-69; 36. Christopher Mivis (Bel) 142=68-74; 57. James Meyer De Beco (Bel) 144=73-71; ---- 125. Jean De Wouters (Bel) 151=70-81 (Belga)