Stenn Goetstouwers et Astrid Van Cauwelaert champions de Belgique moyenne distance

Stenn Goetstouwers et Astrid Van Cauwelaert ont remporté samedi le championnat de Belgique de triathlon moyenne distance qui se déroulait dans le cadre de l'Ironlakes aux Lacs de l'Eau d'Heure.

C'est le deuxième titre d'affilée pour Goetstouwers. Il a signé un temps de 3 heures 59 minutes et 32 secondes pour les 1,9 kilomètre de natation, 92 kilomètres de vélo et 21 kilomètres à pied. Le podium est complété par Jonathan Wayaffe et Victor Alexandre. Astrid Van Cauwelaert a elle établi un chrono de 4h36:35 et se classe 39e au scratch. Katrien Verstuyft, leader jusqu'au semi-marathon, a terminé 2e. Liesbeth Verbiest, 3e, complète le podium féminin. Sur la longue distance, équivalente à un Ironman, la victoire est revenue comme l'an dernier à Bram Van der Plas (8h49:55). Côte féminin, c'est la Tchèque Michaela Gerychova qui est montée sur la plus haute marche du podium (10h45:38). (Belga)