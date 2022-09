Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Trois jeunes Néerlandais interpellés après la découverte d'un explosif à Merksem

Trois Néerlandais, âgés de 17, 18 et 19 ans, ont été interpellés dans la nuit de vendredi à samedi à proximité d'une habitation de Merksem (Anvers), régulièrement la cible de jets d'explosifs. Le mineur d'âge a été interné à Everberg alors que les deux adultes ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, pour participation à une organisation criminelle et tentative de dégradation à l'aide d'explosif, a fait savoir le parquet d'Anvers.La police avait repéré des mouvements suspects sur des images de caméras de surveillance, aux abords d'une maison qui avait déjà été visée par des tirs en juin et en août. Un engin pyrotechnique a en outre été lancé dans le jardin situé devant l'édifice, mercredi soir. Les forces de l'ordre ont pu intercepter un véhicule, avec à son bord les trois jeunes hommes. Un explosif de confection artisanale a été retrouvé sous un véhicule stationné. Le service de déminage de l'armée (Sedee) a été appelé sur place et plusieurs maisons ont été évacuées préventivement. Les démineurs ont emmené l'engin pour le faire exploser de manière contrôlée. (Belga)