Coupe Davis - La Croatie complète le tableau final à Malaga début novembre

Finaliste l'an dernier, la Croatie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe Davis de tennis en novembre à Malaga lors de la dernière journée de la phase de poules dimanche à Bologne.

La Croatie, finaliste malheureuse de l'édition 2021 contre la Russie, avait enchaîné une deuxième victoire d'affilée après celle contre la Suède (2-1) jeudi, en battant l'Argentine 3 à 0, le vainqueur surprise du tournoi de Cincinnati Borna Coric (26e mondial) apportant le point de la victoire dès le deuxième simple. Après une lourde défaite inaugurale contre l'Italie (3-0), la Croatie a su réagir malgré l'absence de Marin Cilic (16e mondial) pour gagner sa qualification dimanche dans le groupe A. Il ne fallait en effet qu'un point des Italiens face aux Suédois pour faire le bonheur des Croates. Et Matteo Berrettini a battu Elias Ymer en ouverture. Dans le groupe B, Serbie et Canada seront aussi parmi les huit à Malaga. L'Espagne, du nouveau numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, et la Corée du Sud sont éliminés. Dans le groupe C, les deux qualifiés, l'Allemagne et l'Australie, étaient déjà connus vendredi. La Belgique et la France sont éliminés. Dans le groupe D, les Pays-Bas et les Etats-Unis franchissent le cap. Là, ce sont le Kazakhstan et la Grande-Betagne qui restent à quai. (Belga)