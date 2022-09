Décès de la reine Elizabeth II - Philippe et Mathilde rendront un dernier hommage à Elizabeth II dimanche soir

À l'instar de centaines de milliers d'anonymes, le roi Philippe et la reine Mathilde rendront un dernier hommage à la reine Elizabeth II ce dimanche soir à Londres, a précisé le palais royal.Les souverains sont attendus en début de soirée à la réception organisée par le roi Charles III à Buckingham Palace. Ils se rendront ensuite à Westminster Hall où est exposé le cercueil de la défunte reine. Les funérailles d'État auront lieu demain/lundi midi à l'abbaye de Westminster à Londres. Des chefs d'État du monde entier y assisteront, dont le coupe royal belge. Elizabeth II est décédée le 8 septembre dernier en Écosse à l'âge de 96 ans et après un règne de plus de 70 ans. (Belga)