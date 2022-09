Epson Tour - Une mauvaise journée de Leslie Cloots lui fait manquer le cut dans l'Alabama

Leslie Cloots, 36e vendredi, a dégringolé au 82e rang au terme de la 2e journée du Guardian Championship de golf, un tournoi de l'Epson Tour doté de 200.000 dollars, disputé sur le parcours du Capitol Hill de Prattville, en Alabama. La Belge ne jouera pas le 3e et dernier tour.L'Anversoise de 28 ans a rendu une carte de 76 coups, soit quatre au-dessus du par, après six bogeys pour seulement deux birdies. Elle termine à la 8e place partagée avec un bilan de 3 coups au-dessus du par. Il fallait l'égaler pour passer le cut. La Portoricaine Maria Torres s'est portée en tête à la faveur d'une carte de 66 coups rendue samedi. Elle compte deux longueurs d'avance sur l'Américaine Sierra Brooks, la golfeuse des Philippines Clariss Guce, la Suédoise Dani Holmqvist et l'Australienne Grace Kim. Le classement après le 2e tour (par 72) : 1. Maria Torres (PR) 134=68-66 -10; 2. Clariss Guce (Phi) 136=71-65, Sierra Brooks (USA) 136=71-65, Dani Holmqvist (Suè) 136=70-66, Grace Kim (Aus) 136=70-66 ... 82. Leslie Cloots (Bel) 147=71-76 (Belga)