Flèche de Gooik: Gerben Thijssen s'impose sur le fil devant Jasper Philipsen

Gerben Thijssen a remporté la 19e édition de la Flèche de Gooik, disputée dimanche sur 199 km entre Hal et Gooik. Le coureur d'Intermarché-Wanty-Gobert s'est imposé devant Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et l'Allemand Max Kanter (Movistar).

Sander De Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X), l'Américain Stephen Bassett (Human Powered Health) et le Néerlandais Rens Tulner (Metec-SOLARWATT p/b Mantel) ont animé la journée. Marchand lâché, Abrahamsen, Bassett, De Pestel et Tulner ont été repris à 10 km de l'arrivée. Au sprint, Thijssen devançait d'un boyau Philipsen et Kanter. Il signe à 24 ans la troisième victoire de sa carrière, toutes conquises cette année. Piet Allegaert (Cofidis), quatrième, et le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange - Jayco) complètent le top-cinq. Arnaud De Lie (Lottos Soudal) se classait sixième, Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) huitième, Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise) neuvième et Tom Van Asbroeck (Israel Premier Tech) dixième. Thijssen succède au palmarès au Néerlandais Fabio Jakobsen. (Belga)