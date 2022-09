La Belgique termine sixième au championnat européen des voitures solaires

L'équipe belge de l'Agoria Solar Team est arrivée dimanche à la sixième place du championnat européen de voitures solaires organisé dans le Limbourg, a annoncé le manager de l'équipe. La première place revient à une équipe venue d'Aix-la-Chapelle.

Le championnat européen de voitures solaires, appelé iLumen European Solar Challenge (iESC), est une compétition organisée afin de mettre en lumière la technologie derrière ce type de véhicule. Les voitures participantes fonctionnent uniquement à l'énergie solaire et devaient faire autant de fois que possible le tour du circuit de course de Zolder, dans le Limbourg. L'équipe belge, composée d'étudiants de la KU Leuven, avait remporté le championnat à deux reprises, en 2020 et 2021. Ils ont finalement décroché la sixième place sur un total de vingt équipes participantes. "La chance n'était pas de notre côté. Nous avons connu plusieurs problèmes énergétiques au cours de la nuit", explique Cedric Verlinden, le manager de l'équipe belge. "Nous avons passé une demi-heure à l'arrêt pour tenter de résoudre ces problèmes et malgré le redémarrage, nous n'avons pas réussi à rattraper notre retard." Toutefois l'équipe belge reste positive et considère ses mésaventures comme un bon "apprentissage" en vue du championnat du monde organisé en octobre en Australie. (Belga)