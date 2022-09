Le nouveau conseil d'administration de la Pro League voté lundi

La première Assemblée générale de la Pro League de la saison se tiendra lundi à Bruxelles. Parmi les points à l'ordre du jour: les élections du nouveau conseil d'administration et le football du dimanche soir. Les administrateurs indépendants du conseil d'administration attirent l'attention.

Le plan global voté la saison dernière impliquait certaines réformes internes à la Pro League. Ainsi, le conseil d'administration se réduit à six sièges. Deux d'entre eux reviennent à des représentants du G5, un au K11 et un à la Challenger Pro League. La nouveauté, c'est qu'il y aura deux administrateurs indépendants. Selon le journal Het Nieuwsblad, Bart De Smet, président d'Ageas et de la Fédération des entreprises de Belgique, et Isabelle Mazzara, présidente du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur, ont été contactés pour occuper ces sièges. Ils doivent encore être élus lors de l'Assemblée générale. Harm Van Veldhoven (SK Lommel) brigue le siège de représentant de la Challenger Pro League. Enfin, les supporters ont attiré l'attention ces dernières semaines avec leurs protestations contre le calendrier des matchs du détenteur de droits, Eleven. Le créneau du dimanche soir, avec un coup d'envoi à 21h, et l'annonce tardive du calendrier sont les principales doléances des supporters. (Belga)