L'entrée en bourse de Porsche prévue le 29 septembre

Le constructeur allemand de voitures de sport Porsche prévoit d'entrer en bourse le 29 septembre. Sa maison-mère, le groupe Volkswagen, vise une valorisation entre près de 70 milliards et 75 milliards d'euros.

La filiale souhaite proposer une partie de ses actions préférentielles à la négociation libre sur le marché financier. Cette décision a été prise dimanche soir par les conseils d'administration et de surveillance du groupe VW, deuxième constructeur mondial. L'introduction à la Bourse de Francfort, à laquelle Volkswagen avait donné début septembre son feu vert, avait jusqu'à présent toujours été évoquée pour la fin septembre ou le début octobre, mais aucune date précise n'avait encore été fixée. La fourchette de prix sera comprise entre 76,5 et 82,5 euros. L'objectif est d'émettre jusqu'à 113.875.000 actions. Au total, il existera 911 millions d'actions Porsche dans la nouvelle structure d'actions. C'est un clin d'œil au modèle le plus connu du constructeur, la Porsche 911. (Belga)