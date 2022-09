L'Italienne Chiara Consonni a remporté le GP d'Isbergues féminin

L'Italienne Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) s'est imposée dimanche dans le Grand Prix d'Isbergues féminin (1.2), course de 126,2 kilomètres créée en 2018 dans le sillage du Grand Prix d'Isbergues masculin.

La course, dernière manche de la Coupe de France féminine, a été très animée mais les nombreuses échappées et tentatives d'échappées n'ont pas empêché le peloton de se retrouver groupé à vingt kilomètres de l'arrivée. Une ultime échappée de cinq coureuses a fait long feu avant le dernier kilomètre. Le sprint a souri à Chiara Consonni qui a remonté aux 100 mètres la Française Clara Copponi (FDJ-Suez- Futuroscope) et l'Italienne Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT). Ex-championne du monde sur piste chez les juniores et médaillée d'argent en poursuite par équipe en 2021, Chiara Consonni, lauréate de la dernière étape du Giro féminin, s'était également imposée en 2022 dans le Flanders Diamond Tour, Dwars door de Westhoek et Dwars door Vlaanderen. Elle a succédé à la Néerlandaise Charlotte Kool qui avait devancé l'Italienne Elisa Balsamo et la Néerlandaise Ambert van der Hults en 2021 à Isbergues. (Belga)