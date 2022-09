Alison Van Uytvanck toujours N.1 belge, Magali Kempen gagne 82 places

Alison Van Uytvanck a gagné deux rangs lundi lors de la publication du classement WTA et se trouve désormais en 40e position. Pour la 2e semaine de rang, la Grimbergeoise devance Elise Mertens (WTA 44/-1), qui a perdu son statut de N.1 belge après son élimination au 1er tour de l'US Open. La progression noire-jaune-rouge de la semaine est à mettre à l'actif de Magali Kempen, passée de la 327e à la 245e place.

Van Uytvanck, 29 ans, va toutefois perdre son statut de N.1 dans les prochaines semaines. Elle a annoncé la semaine dernière mettre un terme à sa saison en raison de problèmes de dos. Elle va perdre de nombreux points, elle qui avait notamment remporté les tournois d'Astana (WTA 250) et de Limoges (WTA 125) fin 2021. Demi-finaliste à Bucarest la semaine dernière, Maryna Zanevska a gagné 5 places et se retrouve 95e mondiale. Ysaline Bonaventure est elle 139e (+6) et Greet Minnen 147e (-6). Grâce à sa finale au tournoi ITF W80 à Le Neubourg, Magali Kempen a gagné la bagatelle de 82 places et est désormais 245e. C'est le meilleur classement en carrière pour la Belge de 24 ans. Au zénith du classement, le top 10 est resté inchangé. La Polonaise Iga Swiatek poursuit son outrageuse domination et, avec 10.365 points, devance de plus de 5.000 points la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2). L'Estonienne Anett Kontaveit, l'Espagnole Paula Badosa et l'Américaine Jessica Pegula complètent le top 5. La Tchèque Katerina Siniakova a profité de son succès à Portoroz pour passer de la 82e à la 49e place alors que sa jeune compatriote, Linda Fruhvirtova, 17 ans et lauréate à Chennai, est désormais 74e après avoir fait un bond de 56 places. (Belga)