Elise Mertens facilement au 2e tour du tournoi WTA Tokyo

Elise Mertens (WTA 44) a aisément validé son ticket pour le 2e tour du tournoi WTA 500 de Tokyo, joué sur dur et doté de 757.900 dollars, lundi dans la capitale japonaise. La N.2 belge a écarté la Chinoise Qiang Wang (WTA 92) sur le score de 6-0, 6-3 en 1h22 de jeu.

Malgré sept doubles fautes, Mertens n'a jamais été breakée et a aligné une 4e victoire de rang contre la Chinoise de 30 ans. Au 2e tour, elle rencontrera la lauréate d'un duel entièrement américain entre Claire Liu (WTA 81) et Alison Riske-Amritraj (WTA 23/N.7). La Limbourgeoise de 26 ans, qui restait sur une élimination au premier tour à l'US Open fin août, est désormais devancée par Alison Van Uytvanck (WTA 40) dans la hiérarchie mondiale. La Belge est aussi engagée dans le tableau du double. Troisième mondiale de la spécialité, elle jouera aux côtés de la Russe Veronika Kudermetova avec qui elle forme la première tête de série. Elles rencontreront au premier tour les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya. Mertens est la seule Belge engagée dans ce Toray Pan Pacific Open, dont l'Espagnole Paula Badosa (WTA 4) et la Française Caroline Garcia (WTA 10) sont les deux premières têtes de série. (Belga)