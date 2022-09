L'inauguration du siège de l'Union belge, "un moment spécial" pour le CEO Peter Bossaert

L'Union belge de football (URBSFA) a inauguré officiellement son nouveau bâtiment fédéral lundi soir à Tubize. La fédération a quitté la 'Maison de Verre', située Avenue Houba De Strooper, en octobre de l'année passée pour le nouveau siège installé au Centre national à Tubize.

"C'est un moment spécial pour nous", a déclaré Peter Bossaert, le CEO de l'Union belge. "Nous devions devenir une organisation sportive plus moderne et développer une culture sportive. En tant que fédération, nous voulions tout rassembler sur le plan sportif, de gestion et de gouvernance. Nous ne pouvions pas déménager le sportif, donc nous sommes venus ici." "En 2000, sous la présidence de Michel D'Hooghe et après l'Euro 2000, les fonds disponibles ont été utilisés pour acheter ces terrains à Tubize", a rappelé Bossaert. "La fédération voulait créer ici un centre d'entraînement d'envergure internationale. Nous avons poursuivi ce travail. J'espère que cela a un peu réussi. Dans un petit pays comme le nôtre, nous pouvons déplacer des montagnes. Les Diables Rouges l'ont prouvé. Et nous voulions aussi faire cela. Nous sommes très fiers d'avoir pu réaliser cela." Le Belgian Football Centre de Tubize est utilisé par les différentes équipes nationales depuis 2016. "Les travaux sont à présent pratiquement terminés", a ajouté Bossaert. "Il reste encore trois terrains en construction et la nouvelle tribune est presque prête. Nous pourrons ainsi organiser des matchs et des tournois internationaux de jeunes." (Belga)