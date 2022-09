Mexique: la magnitude du séisme réévaluée à 7,4 par l'Institut sismologique national

Un fort séisme de magnitude 7,4 a frappé lundi l'ouest du Mexique et a été ressenti jusque dans le centre de Mexico, le même jour que les tremblements de terre dévastateurs de 1985 et 2017, a indiqué l'institut sismologique national."Nous souhaitons de tout coeur qu'il ne s'est rien passé de grave", a tweeté le président Andres Manuel Lopez Obrador. L'épicentre a été localisé dans l'Etat du Michoacan (ouest). "Jusqu'à présent, on ne rapporte pas de dégâts", a déclaré sur Twitter la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum. Dans la capitale, les habitants sont redescendus dans les rues quand l'alerte a retenti, à peine une demi-heure après un exercice anti-sismique. "Nous ne pensions pas que c'était vrai! Mais si. C'est impressionnant qu'aujourd'hui, encore une fois, la terre tremble aussi fortement", a déclaré à l'AFP Karina Suarez, 37 ans, dans le centre de la capitale. Un exercice anti-sismique est organisé chaque année à Mexico par les autorités à l'occasion du double anniversaire des deux grands tremblements de terre des 19 septembre 1985 et 2017. Le 19 septembre 2017, un tremblement de terre de magnitude 7,1 avait provoqué la mort de 369 personnes. Le 19 septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait ravagé le centre de Mexico entraînant la mort de plus de 10.000 personnes, la plupart dans la capitale. (Belga)