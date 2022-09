Un incendie touche l'entreprise VPK à Termonde et cause un important dégagement de fumée

Les habitants des entités d'Oudegem et de Mespelare (Termonde) doivent fermer portes et fenêtres et rester à l'intérieur en raison d'un important incendie survenu dans l'entreprise d'emballage VPK Packaging. Il n'y a pas de victimes, mais les pompiers et les autorités communales de Termonde signalent qu'il faudra du temps pour éteindre l'incendie.Le feu s'est déclaré vers 16h50 à partir de balles de papier entreposées et a provoqué le développement d'une épaisse fumée. Les pompiers pompent l'eau de la Dendre et la Protection civile a été sollicitée en renfort. "Il faudra du temps pour éteindre le feu et l'épaisse fumée va mettre un certain temps à se dissiper. Il faut donc que les habitants d'Oudegem et Mespelare gardent portes et fenêtres fermées, coupent la ventilation et restent à l'intérieur", a fait savoir l'administration communale. (Belga)