Yanina Wickmayer au premier tour contre Linda Fruhvirtova, lauréate dimanche à Chennai

Yanina Wickmayer (WTA 460) a hérité d'un tirage au sort délicat au tournoi de tennis WTA 250 de Séoul. La Belge de 32 ans, revenue sur le circuit après avoir donné naissance à son premier enfant, défiera Linda Fruhvirtova (WTA 74) au premier tour. La jeune joueuse tchèque, 17 ans à peine, a remporté dimanche à Chennai son premier tournoi WTA.

Si 'Wicky' venait à écarter Fruhvirtova, elle pourrait défier au 2e tour la Britannique Emma Raducanu, 77e mondiale et lauréate de l'US Open en 2021. La Belge est aussi engagée dans le tableau du double. Associée à la Française Kristina Mladenovic, elle affrontera la Grecque Valentini Grammatikopoulou et l'Australienne Lizette Cabrera au premier tour. La Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 19) et la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 24) sont les deux premières têtes de série de ce tournoi joué sur dur et doté de 251.750 dollars, remporté en 2021 par la Chinoise Lin Zhu.