Mathieu van der Poel au départ jeudi du relais mixte avec les Pays-Bas

Mathieu van der Poel sera au départ du contre-la-montre par équipes mixtes des championnats du monde de cyclisme sur route jeudi à Wollongong en Australie, a confirmé son équipe Alpecin-Fenix lui souhaitant bonne réussite pour les Mondiaux.

Mathieu van der Poel fera ainsi partie de l'équipe des Pays-Bas pour ce relais mixte sur un parcours de 28,2 km avec Bauke Mollema, Daan Hoole, Riejanne Markus, Annemiek van Vleuten et Ellen van Dijk plaçant ainsi les Néerlandais, lauréats en 2020, parmi les favoris. Les Pays-Bas s'élanceront en avant-dernière position à 8h22, heures belges (16h22 locales) juste avant l'Allemagne, tenante du titre, qui partira à 8h26 avec Miguel Heidemann, Jannik Steimle, Nikias Arndt, Liane Lippert, Mieke Kroger et Romy Kasper. Julie De Wilde, Valerie Demey, Jesse Vandenbulcke, Quinten Hermans, Nathan Van Hooydonck et Pieter Serry défendront les couleurs belges. La Belgique partira à 7h45. Mathieu van der Poel avait renoncé, pour éviter tout risque de chutes, à la Primus Classic entre Brakel et Haacht samedi. Vainqueur du Grand Prix de Wallonie mercredi au sommet de la Citadelle, Mathieu van der Poel avait repris la compétition lors de la Course des Raisins à Overijse le 24 août s'imposant ensuite coup sur coup à la course de Grammont le 31 août et celle à Izegem le 8 septembre, deux kermesses. Il avait prévu encore un entraînement avant la course sur route dimanche. Celui-ci est remplacé par ce relais mixte. (Belga)