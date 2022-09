ONG et syndicats manifestent à Bruxelles pour la mise en place d'un devoir de vigilance

Des organisations de la société civile belge ont manifesté mardi matin à Bruxelles à proximité des deux instances du parlement fédéral pour demander la mise en place d'un devoir de vigilance, qui imposerait aux entreprises de démontrer leurs respects des droits humains, environnementaux et les droits du travail tout au long de leurs chaines de valeur.

Le parlement fédéral a émis, il y a un an et demi, une proposition de loi visant à appliquer un devoir de vigilance aux entreprises, mais rien n'a évolué depuis, dénonce la Coalition belge pour le devoir de vigilance, qui réunit des syndicats et des ONG. Celle-ci a d'ailleurs lancé une campagne sur le sujet ayant pour slogan "Les droits humains n'ont pas de prix". "La proposition sur la table du Parlement n'a toujours pas été traitée", déplore Nadia Cornejo, responsable du département campagne au CNCD-11.11.11. "On est à la traine, car certains pays comme la France ont déjà légiféré à ce sujet. Il y a aussi une proposition au niveau européen." Un texte ambitieux à ce sujet en Belgique engagerait la responsabilité des entreprises au niveau national tout en influant sur une meilleure protection au niveau européen. "Les lois actuelles ne concernent que certains secteurs, aucune ne dit que les droits humains doivent être respectés dans l'ensemble des secteurs", ajoute Nadia Cornejo. "Cette loi sur le devoir de vigilance concerne tous les domaines de notre économie mondialisée. On devra alors surveiller toute la chaine de valeurs. On demande que la totalité des entreprises respecte ces règles à travers le monde pour que les consommateurs n'achètent pas des produits qui ne respectent pas les droits humains." De nouvelles auditions sur le sujet sont prévues mercredi en Commission Économie de la Chambre et donneront, espère la coalition, un nouvel élan au processus législatif. (Belga)