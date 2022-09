Partenariat entre la RTBF et France Télévision pour le Hainaut et les Hauts-de-France

La RTBF et France Télévision ont signé mardi à Mons une convention de partenariat qui concerne plus particulièrement les rédactions infos des deux médias publics sur le territoire transfrontalier du Hainaut et de la Région des Hauts-de-France. La rédaction Info du site de la RTBF à Mons accueille depuis six mois déjà deux journalistes français de la rédaction de France 3.

La proximité géographique entre les équipes de la RTBF et de France Télévision permet de réaliser de façon plus flexible des reportages sur des thématiques communes. La proximité rédactionnelle s'ouvre aussi aux échanges de sujets plus réguliers, notamment dans la diffusion de sujets de France 3 sur la RTBF et vice versa. La réalisation de reportages communs peut également se faire sur base de la matière recueillie de part et d'autre de la frontière. Cette convention se base sur le "sens de la proximité, de l'information qui se passe près de chez nous, et sur le sens de l'ouverture, sur l'information qui se passe à côté de chez nous et qui nous concerne", a indiqué Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF. "L'objectif du partenariat, qui s'est déjà concrétisé en production ces six derniers mois, est de créer des reportages plus communs sur des thématiques que l'on a partagées, avec le regard belge et le regard français", explique Vinciane Votron, responsable éditorial à la RTBF Mons et cheville ouvrière du projet de collaboration transfrontalière. "Il faut souligner que la Wallonie a quelque 620 kilomètres de frontière commune avec la France, dont 300 kilomètres entre le Hainaut et les Hauts-de-France. Nos nouveaux collègues français sont nos yeux de France pour décrypter la réalité belge avec, parfois, un œil amusé, voire inspiré. Ils facilitent nos contacts Outre-Quiévrain et enrichissent nos connaissances." (Belga)